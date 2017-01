250, nem elírás, KÉTSZÁZÖTVEN lóerős motort készít az Aprilia

Két évvel ezelőtt indította el az Aprilia a Factory Works programot, aminek lényege, hogy versenycsapatok és magánemberek egyaránt megrendelhették a Aprilia RSV4 RR versenyzésre gyárilag felkészített változatait.

3 Galéria: Aprilia RSV4 R-FW GP

Mostanra odáig jutott az Aprilia, hogy nagyon komoly, a superstock és superbike szabályoknak megfelelő versenymotorokat kínálnak supporttal együtt. Sőt, aki megengedheti, akár egy MotoGP-szintű kivitelt is rendelhet - a GP emlegetése nem túlzás, az RSV4 R FW-GP ugyanis 250 lóerős.

Ehhez a teljesítményszinthez pneumatikus szelepek, 78 mm-ről 81-re növelt furat és magasabb elérhető fordulat kellett, a tulajdonos pedig találkozhat a gyári mérnökökkel - akik később is rendelkezésre állnak majd, hogy pályázás előtt segítsenek megfelelően beállítani az elektronikákat. Árat nem közöltek, akinek van pénze lóvéra, személyesen megérdeklődheti.

Ha valakinek nincs szüksége MotoGP szintű pályagépre, akkor három további csomagból válogathat. Az RSV4 R FW-SSTK1 egy viszonylag alap stock1000 versenycsomag, Öhlins futóművel, kovácsolt kerekekkel, líthium akkumulátorral, átprogramozott motorvezérlő szoftverrel és telemetriával. Ezeken felül optimalizálják és kikönnyítik a fékrendszert, eltávolítják az ABS-t, Akrapovic rendszert szerelnek fel, egyszerűsítik a hűtőkört, kiiktatják a termosztátot és a szekunder légrendszert és komplett pályaidommal látják el.

A következő szint az RSV4 FW-SSTK2, aminél már a kábelkötegen is egyszerűsítenek, teljesen programozható a motorvezérlés és a gyújtás, a telemetria további szenzorokat is tud kezelni és az egész motor megfelel FIM superstock előírásainak. Emellett lecserélik a gyári műszerfalat, sőt, a blokkon is végeznek néhány módosítást - az eredmény körülbelül 204 lóerő.

A harmadik opció (az RSV4 R-FW SBK) a fullos, superbike-kategóriás versenymotor - az eddigieknél még tovább mennek és kivágják a felesleges vezetékeket, a motor összes segédrendszere programozható, teljesen szabadon alakítható telemetriával látják el, speciális verseny-kezelőszerveket szerelnek rá egyedi gombokkal, a blokkot pedig az Aprilia versenyrészlege tuningolja a WSBK szabályainak megfelelően, a vége így 215 lóerő.