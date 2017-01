Jól látod, ez már az új Street Triple!

Bemutatták az új Triumph Street Triple-t, ami már 765 köbcentis blokkot kapott - ez lesz 2019-től a Moto2-es gépekben is. Az új blokkban nőtt a furat és a löket is, újak a hajtókarok, a dugattyúk és a hengerek. Szintén bejött a másik előzetes tippünk, miszerint három változatban készül majd az új Street, amiknek nem csak a felszereltségében, hanem a teljesítményükben is különbség lesz.

Az alapváltozatot S-nek fogják hívni, és 113 lóerőt tud majd, az R már 118 lóval borzolja kedélyeket, a csúcs RS pedig 123 LE-s lesz. A nyomaték is nő a 675-ös előd 68 Nm-éhez képest, az S 72, az R és az RS 76 Nm-re lesz képes. Külön jó hír, hogy a kifutó széria elég szálkás tömegéből is sikerült lefaragni két kilót, az újak szárazon már csak 166 kilót nyomnak.

A Triumph bevallása szerint a hengerek növelését két trend indokolta: az egyik, hogy a szigorodó kibocsátási normák mellett csak így tudnak több erőt kihozni (szevasz downsizing), illetve a középsúlyú streetfighter kategória látványosan elment a 800 köbcenti irányába.

A blokkon kívül további újítás a Streeten a TFT műszerfal, illetve az R és az RS változatok csúcsókuplungja - az RS pedig még gyorsváltót is kap szériában. Ebből kiderül, hogy az RS nagyjából az előző R-nek felel meg, vagyis ez kap teljesen állítható futóművet. Egészen pontosan elölre egy Showa Big Piston Forkot, hátra pedig egy Öhlins TTX40 gátlót, valamint a Brembo M50 monobloc féknyereg is ennek a változatnak a kiváltsága, ahogyan az ötfokozatú üzemmód kapcsoló is.

Az R változat már csak négy menetmódot kap, eggyel szerényebb Showa villát és Showa hátsó gátlót, a fékek pedig Brembo M4.32-es nyergek lesznek. Az S lesz a belépő modell, két üzemmóddal, Showa villával, kizárólag rugóelőfeszítésében állítható hátsó gátlóval és kétdugattyús első nyergekkel.